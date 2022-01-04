المحامي العام الأول في دمشق يوضح حقيقة وفاة الشابة آيات الرفاعي

رد المحامي العام الأول بدمشق القاضي أديب مهايني، على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المدعوة آيات الرفاعي، مؤكدا تعرضها للضرب.

وأكد القاضي أديب مهايني أنه تم الاعتداء بالضرب على الرفاعي ما أدى إلى وفاتها، وتم إلقاء القبض على الفاعلين، والتحقيقات جارية لمعرفة حيثيات القضية.

يذكر أن وسما بعنوان "حق_آيات_الرفاعي"، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بعد وفاة الشابة آيات الرفاعي.

وقد وصلت الشابة إلى مستشفى "المجتهد" في دمشق ليلة رأس السنة.

وتداول نشطاء عدة روايات حول مقتل آيات الرفاعي، 19 عاما، حيث تحدث البعض عن تعنيفها من قبل زوجها، فيما أفادت روايات أخرى بأنها قامت بصدم رأسها بالجدار حتى فارقت الحياة.

المصدر: الوطن+ RT