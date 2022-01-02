عائلة سورية في جنوب لبنان تفجع بـ 4 من أبنائها
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شهدت بلدة الخرايب اللبنانية، اليوم الأحد، واقعة أليمة، حيث لقي 4 سوريين من عائلة واحدة مصرعهم جراء الاختناق.
وفي التفاصيل، نقلت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي (مركز الخرايب التطوعي) 4 سوريين من عائلة واحدة، من مستشفى الفقيه إلى الواسطة-الخرايب، لقوا حتفهم في منزلهم ليلا، بسبب الاختناق بكاربون الفحم، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
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