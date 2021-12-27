توقيف 26 مواطنا سوريا دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من توقيف 26 مواطنا سوريا، بجرم "دخول الأراضي اللبنانية خلسة".

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في بيان لها، قالت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي: "في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ضمن محافظة الشمال، من توقيف 26 شخصا من التابعية السورية، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة".

وأضاف البيان: "سُلم الموقوفون إلى مخفر مشتى حسن في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".

المصدر: RT