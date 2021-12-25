طفلة سورية تتعرض للتعذيب الجسدي من زوجة والدها في لبنان (صور)

أفاد موقع "لبنان 24" بتعرض طفلة في إحدى المخيمات السورية ببلدة المحمرة (شمال لبنان) للتعذيب من قبل زوجة والدها، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بكسور في أنحاء من جسمها.

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وأوضح موقع "لبنان 24" أن "زوجة الأب انهالت بالضرب على الطفلة لأكثر من يومين، وقد أسفر ذلك عن إصابة الأخيرة بكسور ما بين الكتف والحوض"، حيث تم نقل الطفلة إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، بينما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادث.

هذا وأعلنت جمعية "الخير ملتقانا" عن تكفلها بإجراء العمليات للطفلة في حال لم تتدخل "الأمم المتحدة" المكلفة بالرعاية الصحية للنازحين السورين في لبنان.

المصدر: "لبنان 24"