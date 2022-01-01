"هذه سنة محمد بن سلمان والملك سيفاجئ الجميع".. أحداث ساخنة في السعودية عام 2022 وفق توقعات الحايك

ضمن توقعاته للعام 2022.. وجه الفلكي اللبناني ميشال حايك البوصلة تجاه السعودية وخاصة ولي العهد محمد بن سلمان متنبئا بجملة من الأحداث المثيرة قد تقع في المملكة.

وقال الحايك في معرض تنبؤاته عن المملكة:

• يتحول أحد الاعياد المرتبطة بالمملكة ومحمد بن سلمان لحدث استثنائي والفظاعة بالموضوع هو الأسلوب الذي سينكشف فيه والتفاصيل المروعة لمخطط الانتقام من الأمير محمد بن سلمان.

• سيعقد ما يشبه لقاء قمة بين أقطاب في الحرم المكي

ستكون هناك تصفية حسابات داخل الحرم المكي

• هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم سيجعل الأمير محمد بن سلمان بسباق مع الوقت باتجاه العرش

• كل شيء سيكون متغيرا في الرياض

• خبر عبور صحن طائر في سماء السعودية يهز المملكة والمنطقة

• رمز ديني سعودي يعبي المشهد

• الملك سلمان يفاجىء المملكة والعالم وانطروا

• السنة سنة محمد بن سلمان

• بليلة فيها ضوء قمر تنتقل العلاقات السعودية الإيرانية من ضفة لضفة

• العلامة الفارقة بالمملكة هذه المرة ستكون الأمير خالد بن سلمان

•حبس أنفس ببورصة الأسهم والأسواق المالية التي ستخرج عن السيطرة لبعض الوقت

• محاولة تهريب شخصية لخارج المملكة بأسلوب يشبه المغامرات السينمائية

• عارضة أزياء سعودية تسحر الجمهور

•مفاعيل رجعية لقضية الخاشقجي تضيع هدفها وترتد على بعض محركي القضية

• الأمير محمد بن سلمان بيده مجموعة من الأدلة تغير مجرى قضية الخاشقجي.

المصدر:RT