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زاخاروفا تحضر وليمة عيد رأس السنة (صورة)

مجتمع

زاخاروفا تحضر وليمة عيد رأس السنة (صورة)
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن طبيعة احتفالها بالعام الجديد، لافتة إلى أنها ستستقبل السنة الجديدة وسط عائلتها وأقربائها وعلى الطراز الروسي التقليدي.

وأشارت في مقابلة مع "غازيتا.رو" إلى أنها "ستحتفل مع عائلتها حسب العادات والتقاليد الروسية المعروفة وما تتضمنه موائد الاحتفال من سلطات تقليدية".

وقالت: "أقوم بتحضير أكلة (البط) للاحتفال مع العائلة برأس السنة الميلادية الجديدة 2022".

زاخاروفا تحضر وليمة عيد رأس السنة (صورة)زاخاروفا تحضر أكلة "البطة" للاحتفال برأس السنة الجديدة

 

وتابعت: "إحدى أفضل الهدايا التي تلقيتها كانت دمية صنعتها بنفسي، وقمت بخياطتها على شكل نموذج معروف واستغرقت فترة طويلة".

وأضافت: "طلبت الدمية من ورشة العمل وصنعناها جميعا مع الحرفيين لفترة طويلة.. بالمناسبة، غالبا ما أصنع بعض الأشياء أو أشتريها لبيت الدمى".

المصدر: "غازيتا.رو"

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