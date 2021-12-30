هل الإيمان بالأبراج حلال أم حرام؟.. وكيل الأوقاف المصرية سابقا يجيب (فيديو)

قال الدكتور أحمد ترك مدير عام بحوث الدعوة ووكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا، إن الأبراج والفلك ادعاءات وليست علوما.

وأكد ترك أن الفلك قائم على التخمين فقط وليس له أي أساس علمي.

وأضاف عبر فضائية "صدى البلد" أن الإيمان بالأبراج والفلك حرام شرعا.

وتابع أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: "من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما".

وأشار إلى أن النبي محمد قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري