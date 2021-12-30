مقتل جزائري طعنا في باريس والجهات المختصة تفتح تحقيقا في الواقعة

لقي شاب جزائري يبلغ 24 عاما، مصرعه على يد عصابة في العاصمة الفرنسية باريس، وفق ما أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وحسب موقع "lci" فقد تم نقل الشاب إلى المستشفى حيث تم إدخاله بعد إصابته بعدة طعنات في الدائرة 13.

ووقعت الحادثة مساء الثلاثاء، على بعد أمتار قليلة من جامعة باريس، الحرم الجامعي ديه جراند مولين، حوالي الساعة 9 مساء في Quai Panhard et Levassor في الدائرة 13، حيث وصل شخصان ملثمان على متن سيارة قبل أن ينضم إليهما خمسة أفراد آخرين وصلوا سيرا على الأقدام.

وهاجم الجناة الشاب حيث قام أحد أفراد العصابة بطعنه بشكل متكرر، مما أدى إلى سقوطه أرضا، ثم فر ثلاثة من الأفراد في سيارة، بينما غادر الآخرون على الأقدام.

وتم نقل الشاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته البليغة.

وقال مكتب المدعي العام في باريس يوم أمس الأربعاء لـ "LCI": "تم فتح تحقيق في قضية القتل العمد ولم يتم حتى الآن إلقاء القبض على أي من الجناة المزعومين".

المصدر: النهار