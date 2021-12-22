السفارة الجزائرية تطالب السلطات البلجيكية بكشف ملابسات وفاة شاب جزائري بعد توقيفه في بروكسل

أفادت صحيفة "ألجيري 360" بأن السفارة الجزائرية ببلجيكا تحركت وطالبت السلطات البلجيكية بتقرير مفصل عن حيثيات مقتل شاب جزائري في مخفر شرطة ببروكسل.

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وفي هذا الصدد، قال السفير المستشار المكلف بالقضايا الخارجية في السفارة الجزائرية ببلجيكا توفيق ماحي: "يخبروننا دائما بأن القضايا من هذا النوع قيد التحقيق إلا أنه يجب الآن على السلطات الجزائرية أن تتحصل على التقارير المفصلة وتحقيق الطب الشرعي، وليس على بعض الفرضيات فقط"، مضيفا "وهذا ما لم يحدث بعد".

وشهد مركز شرطة ببلجيكا حادثة شنيعة راح ضحيتها شاب جزائري في ريعان شبابه، وكانت وسائل إعلام بلجيكية، كشفت أمس الثلاثاء، عن وفاة الشاب الجزائري محمد أمين بركان صاحب 26 ربيعا بمخفر الشرطة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت صحف بلجيكية أن الشرطة اعتقلت بتاريخ 12 ديسمبر الجاري ابن مدينة تيبازة بعد الاشتباه في ارتكابه عملية سطو، واقتيد الضحية إلى مركز الشرطة لإجراء التحقيق الابتدائي اللازم.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن فريق الشرطة تفاجأ بموت الشاب الجزائري الذي لم يستيقظ، واعتقدوا أنه كان نائما، إلا أنه فارق الحياة في ظروف غامضة.

المصدر: "أوراس"