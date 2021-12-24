بابا نويل "يهبط" من السماء إلى أطفال موسكو

هنأ المتسلقون من رجال الطوارئ في موسكو والذين ارتدوا أزياء بابا نويل (ديد موروز) الأطفال المرضى في مستشفى " موروزوف" للأطفال في موسكو.

وذلك بعد أن نزلوا من سقف المستشفى ليسلموا الأطفال هدايا عبر نوافذ الغرف التي يرقدون فيها.

جاء ذلك على قناة "تليغرام" التابعة لهيئة الإمداد والتموين في بلدية موسكو.

وقالت الهيئة إن 50 متسلقا من رجال الطوارئ أهدوا سحر رأس السنة لأطفال مستشفى "موروزوف" وهم ينزلون من السقف باستخدام تجهيزات المتسلقين ومنصات رجال إطفاء الحريق، وهناك كذلك بنات "سنيغوروتشكا" لـ "ديد موروز" (أبو الصقيع) اللواتي قامت 10 أخصائيات للأعصاب من مركز إطفاء الحريق والإنقاذ في موسكو بأداء دورهن.

بلدية موسكو

وكانت معهن كلبة تسمى "ماروسيا" تصاحب دائما رجال إطفاء الحريق في موسكو والذين يعتبرونها تميمة لهم.

وجاء في بيان نشرته بلدية موسكو أن فريق "ديد موروز" أقام مسيرة احتفالية قبالة مبنى المستشفى شارك فيها شخصيات من حكايات رأس السنة، بمن فيهم "ديد موروز" وابنته الثلجية "سنيغوروتشكا" وفرقة من الدمى.

المصدر: نوفوستي