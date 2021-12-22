فنانة مصرية كبيرة: جوزي قالي ابنك هيقلعك هدومك

تحدثت الفنانة شريفة ماهر عن تطورات القضية التي رفعها عليها نجلها شريف، والتي كانت منذ أيام، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 29 يناير المقبل.

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وقالت شريفة ماهر: "وقفت قدام القاضي وحكت له الحكاية كلها، وقولت له أنا ممثلة، لكن عمري ما شربت خمرة ولا سجاير، وصادقة في كل كلمة بقولها، ابني مضاني من غير ما أشوف والشقة مش من حقه، دي من حق نيفين بنتي".

وأضافت: "جه من يومين ركب يافطة على باب الشقة و4 كاميرات، عشان محدش ياخدها، هو حرامي وسرقني، حسبي الله ونعم الوكيل فيه ومش مسامحاه لآخر يوم في عمري، لأنه جشع من يوم ما اتولد، وأبوه كتب لي أملاك باسمي لأنه قالي ابنك هيقلعك هدومك".

واحتل اسم الفنانة شريفة ماهر، التي اعتزلت منذ عشرات السنوات اهتمام وبحث المصريين، وذلك بسبب المشاكل العائلية التي أثيرت بينها وبين ابنها، والاتهامات المتبادلة التى وصلت إلى المحاكم.

المصدر: الوطن