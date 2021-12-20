سعودي يخترع "بسطارا" مضادا للألغام

نجح المخترع السعودي، سعد الحربي، في اختراع "بسطار" عسكري مضاد للألغام، مما يعد إنجازا علميا سعوديا غير مسبوق على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الاختراع في حل مشكلة عانت منها البشرية من مدنيين وعسكريين منذ سنوات طويلة، وسيحمي أرواح الناس داخل الحقول المزروعة بالألغام.

وفي حديثه لصحيفة "سبق" الإلكترونية قال المخترع إن هذا المنتج تم تصميمه وتنفيذه على مراحل عدة، وأثبتت التجارب المعملية نجاح التقنية التي زود بها "البسطار"؛ إذ نال إشادات بعد أن تم عرضه على الجهات ذات الاختصاص. واستخدم في تكوين المنتج ألياف كربونية، ومواد معدنية وبلاستيكية، تم دمجها مع بعضها، وصمم بها "البسطار" بمقاسات متنوعة.

وتابع: "استغرق هذا العمل، ما بين الفكرة والتصاميم والتنفيذ وإجراء الاختبارات العلمية والمعملية، أكثر من 6 أشهر، وعلى إثره تم تسجيله في الهيئة السعودية للملكية الفكرية تمهيدا للحصول على شهادة براءة الاختراع".

المصدر: سبق