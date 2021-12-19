لمن وجه بوتين قبلاته على الطرف الآخر من الهاتف؟

أثار مقطع فيديو يصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو ينهي مكالمة هاتفية بعبارة "إلى اللقاء.. قبلاتي لك"، التساؤلات حول شخصية الفتاة التي كان يتحدث معها.

المقطع عرضه التلفزيون الروسي ضمن برنامج " موسكو- الكرملين - بوتين) الأسبوعين الذي يبث الساعة العاشرة مساء اليوم.

والمعروف أن الرئيس الروسي انفصل عن زوجته السابقة لودميلا عام 2013، لكن لديهما ابنتان "ماريا (مواليد 1983) ويكاترينا (مواليد 1985)، وهو أيضا غالبا ما يتحدث معهما عبر الهاتف، كذلك يتواصل بوتين مع السيدة فيرا غوريفيتش، معلمته أثناء دراسته في المراحل التكميلية في مدينة بطرسبورغ.

وألفت المدرسة غوريفيتش كتاب مذكرات حول سنوات تدريسها للرئيس الروسي، تحت عنوان: "فلاديمير بوتين: الآباء والأصدقاء والمعلمون".

Sputnik Саид Царнаев

وتحيط بالحياة الشخصية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هالة من الغموض، إذ أنه نادرا ما يتكلم عن علاقاته مع بناته وطليقته السابقة، إذ قالا حينها "إنهما سيبقيان شخصين قريبين بالنسبة إلى أحدهما الآخر، وأنهما يحبان كريمتيهما كثيرا ويعتزان بهما".

وفسرا الزوجان سبب الطلاق حينها، بأنهما "يريان بعضهما البعض نادرا جدا في السنوات الأخيرة، كون الرئيس بوتين مشغول للغاية في الوظيفة".

Sputnik ALEXEY NIKOLSKY

من جهته، علق ديمتري بيسكوف المتحدث الصحفي للكرملين، على سؤال حول الحياة الشخصية للرئيس بوتين قائلا: "سئل الرئيس أكثر من مرة عن حياته الشخصية، لكنه فسر الغموض حولها بالمخاوف الأمنية، معربا عن رغبته في أن يعيش أفراد أسرته وأقاربه حياتهم الشخصية بصورة طبيعية".

المصدر: RT