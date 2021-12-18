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مصر.. القضاء يصدر حكمه في دعوى ضد الفنانة منة فضالي

مجتمع

مصر.. القضاء يصدر حكمه في دعوى ضد الفنانة منة فضالي
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أصدرت محكمة جنح أكتوبر المصرية حكما ببراءة الفنانة منة فضالي من تهمة النصب على بائعة ملابس والاستيلاء منها على ملابس قيمتها 12 ألف جنيه مقابل الترويج لها في حملة إعلانية.

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وقالت السيدة المدعية إنها تعمل في مجال بيع الملابس عن طريق إحدى الصفحات التجارية بموقع "فيسبوك"، وأثناء قيامها بعرض بعض الفساتين المستوردة من الولايات المتحدة فوجئت بالفنانة منة فضالي تراسلها عبر الصفحة وتطلب منها بعض الفساتين مقابل عمل ريفيو ودعاية وترويج لهما عبر صفحاتها.

وأضافت لـ"القاهرة 24": "اختارت فضالي عددا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها وبعدها دخلت الاتفاق وقامت بارتداء الملابس بالفعل والتصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها ولم تقم بأي ريفيو أو ترويج لها كما اتفقنا".

وقالت أنها عندما طالبت الفنانة برد المستحقات قامت الأخيرة بالتهرب منها وإنكار حصولها عليها.

وتابعت أنها لجأت للأجهزة الأمنية وحررت محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر وتم تحويلها لجهات التحقيق التي أحالت الدعوى إلى جنحة مباشرة أمام المحكمة ضد الفنانة بعد اتهام الفتاة لها بالنصب والاحتيال.

واختتمت بأنها وثقت ادعاءها برسائل صوتية وكتابية من حساب منة فضالي الموثق على "إنستغرام" تؤكد تسلمها الملابس.

المصدر: "القاهرة 24"

 

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