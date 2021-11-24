محكمة مصرية تنظر بدعوى مرفوعة ضد منة فضالي

تنظر محكمة جنح 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، بالدعوى المقامة من بائعة ضد الفنانة منة فضالي تتهمها بالنصب والاستيلاء على فستان بمبلغ مالي يقدر بـ 12 ألف جنيه.

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وادعت إسراء ريان، أنها تعمل في مجال بيع الملابس عن طريق إحدى الصفحات التجارية بموقع "فيسبوك"، وأثناء عرضها بعض الفساتين المستوردة من الولايات المتحدة فوجئت بالفنانة الشابة منة فضالي، تراسلها عبر الصفحة وتطلب منها بعض الفساتين مقابل عمل ريفيو، ودعاية وترويج لهما عبر صفحاتها.

وأضافت السيدة أن منة فضالي اختارت عددا من الفساتين وأرسلتها لها بواسطة مندوب إلى محل سكنها، وبعدها دخلت الاتفاق وارتدت الملابس بالفعل والتصوير بأحد الفساتين بحفل عيد ميلادها ولم تقم بأي ريفيو أو ترويج لهم كما اتفقا.

وقالت: "حينما طالبتها بإرجاع مستحقاتي قامت بالتهرب والإنكار، فحررت محضرا بقسم شرطة أول أكتوبر، ودعوى جنحة مباشرة أمام المحكمة ضد الفنانة منة فضالي، تتهمها فيها بالنصب والاحتيال".

المصدر: القاهرة 24