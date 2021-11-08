مصر.. نقابة الممثلين توقف التعامل مع 3 منتجين بعد شكوى منة فضالي

منعت نقابة المهن التمثيلية في مصر أعضاءها من التعامل مع 3 منتجين، بعد تقدم الفنانة منة فضالي بشكوى ضد أحدهم خلال الساعات الماضية.

وقالت النقابة في بيان لها: "منع التعامل مع كل من المنتج صفاء العايدي والمنتج الفني حاتم فاروق ومحمد فاروق، وتحذر كافة أعضائها من التعامل معهم، وذلك لارتكابهم عدة جرائم جنائية ومنها استعمال العنف والبلطجة والترويع والنصب والتهديد بالإيذاء ضد عدد من أعضائها ومن ضمنهم الفنانة منة فضالي وذلك بمناسبة إنتاج عمل فني".

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وأضافت أنه يمنع التعامل مع هؤلاء لاستعانتهم بأشخاص لا ينتمون للنقابة وغير حاصلين على تصاريح منها، وكذلك لعدم حصولهم على التراخيص والتصاريح اللازمة للتصوير في مصر.

وتابعت أنها "تعدّ بلاغا للمستشار النائب العام عن الجرائم سالفة الذكر للتحقيق فيها واتخاذ اللازم قانونا".

وظهرت الفنانة فضالي اليوم في بث مباشر لمتابعيها على حسابها على "إنستغرام"، متحدثة عما تعرضت له خلال الفترة الماضية مع المنتج صفاء العايدي، في عمل صورت أغلب مشاهدها فيه.

وأشارت إلى أن "وعودهم كانت كاذبة، بدأت بوعدها بوجود فريق عمل من نجوم مصر والوطن العربي، وفجأة تغير معظم الفريق ولم يتبق سواها والفنان مجدي كامل، بالإضافة إلى استخدام البلطجة والعنف مع كل شخص يطالب بباقي مستحقاته المادية".

وأضافت أنها "تقدمت بشكوى لنقابة المهن التمثيلية للبت في الأمر وحماية أعضائها".

المصدر: "القاهرة 24"