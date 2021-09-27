الفنانة المصرية منة فضالي تكشف تفاصيل حريق منزلها: "كنا هنموت" (فيديو)
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كشفت الفنانة المصرية منة فضالي عن تعرض منزلها لحريق مروع أدى إلى إصابة والدتها بحروق في يديها، وخسائر مادية فادحة في المطبخ.
وكتبت فضالي في منشور على حسابها عبر "فيسبوك": "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. كنا هنموت.. المطبخ ولع باللي فيه.. وأمي أيديها اتحرقت الحمد لله الحمد لله".
كما نشرت فيديو كشفت من خلاله عن الخسائر التي تعرض لها المنزل بعد نشوب الحريق.
المصدر: RT
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