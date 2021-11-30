استطلاع رأي: غالبية الروس يعتبرون أنفسهم سعداء

يشعر الروس بالسعادة حين يكون أقرباؤهم على قيد الحياة وبصحة جيدة وكذلك عندما تكون لديهم عائلة وعمل ذو مردود جيد.

أجرى المعهد الروسي لدراسة الرأي العام ( فتسيوم) استطلاع الرأي العام على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا. واتضح أن 84% من المواطنين الروس يعتبرون أنفسهم سعداء. وقد نشرت نتائج استطلاع الرأي يوم 29 نوفمبر على موقع المعهد.

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وغالبا ما يعتبر الروس أنهم سعداء لأن أقرباؤهم على قيد الحياة وصحة جيدة. وأعرب عن هذا الرأي نحو 29% من المشاركين في استطلاع الرأي. وتجعل العائلة سعادة 27% من الروس. أما 22 % منهم فيرون السعادة في الأطفال. و21% بحاجة إلى الارتياح بالحياة كي يشعروا بالسعادة. ويجعل العمل المحترم سعادة 20% من المشاركين في استطلاع الرأي.

ويشعر 8% من الروس بأنهم تعساء بسبب الأوضاع في البلاد و7% بسبب نقص الأموال و6% بسبب انعدام الاستقرار. أما المشاكل في العائلة فتشغل المكانة الرابعة حيث يشعر 5% ببؤسهم.

ويعتبر نصف المشاركين أن عدد السعداء والتعساء ضمن محيطهم متساو تقريبا. ويعتبر 31% أن غالبية أصدقائهم وذويهم هم سعداء، فيما يرى 13% أن غالبيتهم تعساء.

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي أن معدل السعادة قد ارتفع على خلفية انتشار الوباء وبلغ 71 نقطة. وإنه كان في مارس عام 2021 نحو 54 نقطة وبلغ 66 نقطة في نوفمبر عام 2020.

ويتم حساب معدل السعادة انطلاقا من الفارق بين الردود الإيجابية والسلبية على الأسئلة. أما المعدل الاجتماعي الذي يُظهر نسبة بين السعداء والتعساء ضمن محيط المشاركين في استطلاع الرأي فبلغ 54 نقطة ولم يتغير على مدار 3 أعوام ماضية.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا