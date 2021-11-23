استطلاع رأي: 80% من الروس ضد الأفلام التي تعرض علاقات مثلية

يعتقد حوالي 80 ٪ من الروس الذين شملهم استطلاع الرأي أنه من غير المقبول عرض مشاهد تشتمل على علاقات جنسية مثلية في الأفلام ، حتى لو تم تصنيفها حسب قيود العمر 18+.

واتضح ذلك من خلال نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام ( فتسي أوم)

وجاء في تقرير نشره المركز أن الغالبية الساحقة من الروس (80٪) مقتنعون أنه من غير المقبول عرض مشاهد ذات علاقات جنسية مثلية في الأفلام والبرامج التلفزيونية ذات قيود العمر 18+ ، ويعتقد 18٪ أن هذا الأمر مقبول.

إقرأ المزيد

وفي الوقت نفسه، فإن 33% من بين الذين يشاهدون خدمات البث التلفزيوني "أونلاين" على الإنترنت عدة مرات في الشهر على الأقل، يعتقدون أنه يجوز عرض مثل هذه المشاهد.

وقال نحو 81٪ من مشاهدي دور السينما عبر الإنترنت إنهم لم يشاهدوا أفلاما تحتوي على مشاهد للعلاقات الجنسية المثلية في الشهر الماضي. بينما أشار حوالي 16٪ من المشاركين في استطلاع الرأي إلى وجود مثل هذه المشاهد في الأفلام التي شاهدوها خلال الشهر الماضي.

ووافق أكثر من نصف الروس (57٪) على وجوب حظر عرض الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تحتوي على مشاهد انحرافات جنسية، بما في ذلك في دور السينما عبر الإنترنت (64-65٪ بين المواطنين من الجيل الأكبر سنا). ويعتقد 41٪ من الروس أنه لا يجوز حظر أي شيء. ويكفي تحديد العمر المسموح به لمشاهدة الفيلم (50-72٪ بين الشباب).

لدى الروس الرأي نفسه فيما يتعلق بالأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تحتوي على مشاهد للعلاقات الجنسية المثلية حيث وافق 57٪ على الرأي القائل بوجوب حظر عرض مثل هذه الأفلام، فيما قال 41٪ من المشاهدين أنهم مقتنعون بأنه يكفي الإشارة إلى قيود العمر.

يذكر أن استطلاع الرأي أجراه فرع "سبوتنيك" لمركز دراسة الرأي العام في 11 نوفمبر 2021. وشارك في الاستطلاع 1600 روسي. لا يتجاوز الحد الأقصى للخطأ عن 2.5٪ وذلك باحتمال 95%.

وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية قد أفادت في وقت سابق باقتراحات قدمها المجلس الاجتماعي لدى هيئة "روس كوم نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) بشأن تعديلات ستدرج على قانون "المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات". واقترح المجلس على مالكي خدمات الفيديو على الإنترنت والشبكات الاجتماعية بـ "حظر توزيع المواد التي تروّج للعلاقات الجنسية غير التقليدية والانحرافات الجنسية".

المصدر: تاس