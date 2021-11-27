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مصر.. شاب ينتحر بعد ساعة من زفافه وعروسه تكشف عن السبب

مجتمع

مصر.. شاب ينتحر بعد ساعة من زفافه وعروسه تكشف عن السبب
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
مواطنون يمشون أمام آلية تابعة للشرطة المصرية
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بعد نحو ساعة من زفافه، أقدم شاب مصري (36 سنة) بمحافظة الجيزة، على الانتحار بطعن نفسه بالبطن، لأسباب زوجية.

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وفي تفاصيل هذه الواقعة، أكدت أسرته ( زوجته ووالدته وشقيقته) بتخلصه من حياته (انتحاره)، كما كشفت الزوجة خلال التحقيقات، أنه عقب اختلائهما بالشقة، لم يتمكن من القيام بواجباته الزوجية، فتركها في الغرفة بداعي دخول الحمام وعند غيابه لحقت به فعثرت عليه متوفيا بسكين في المطبخ، فاستغاثت بأهله، الذين قاموا بنقله للمستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي نتيجة إصابته.

هذا ونقلت صحيفة "الوطن" عن والدة الشاب قولها إنه "كان يعاني من حالة نفسية، وكانت تظن أن زواجه سوف يحسن حالته".

المصدر: "الوطن"

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