سما رامي: لن أتنازل عن حقي من المتنمر عليّ

استضاف برنامج ناس أونلاين الشابة المصرية، سفيرة النوايا الحسنة لذوي الهمم، سما رامي، للوقوف عند تفاصيل حادثة التنمر عليها من قبل شخص وتقديم بلاغ ضده.

سما قالت إن الحادثة حصلت بعد نشرها صور لأصدقائها من "زفاف مفترض" ضمن عرض مسرحي لذوي الهمم، ليقوم شخص بالسخرية من هذه الصور، وإرفاق صورة قرد واعتباره "ابنهم المستقبلي"، لتتبع ذلك ردود وانتقادات كبيرة من المعلقين على هذا الشخص.

سما اضافت أنها اتخذت قرار تقديم بلاغ ضده بعد نشرها فيديو حول الحادثة للمطالبة بمحاسبته، خاصة بعد إصراره على السخرية والتنمر، مضيفة أنها لن تتنازل عن حقها أبدا، وكانت النيابة العامة المصرية أوقفت المتهم على ذمة التحقيق بعد اعترافه بذلك.

وحول الصفات الشخصية لسما (20 عاما) والتي اختيرت أول سفيرة للنوايا الحسنة لذوي الهمم، قالت والدتها سوزان طلعت، إن سما تحب كل الناس ولا تعرف معنى الكراهية، وكل الناس تحبها لأنها اجتماعية، كما أنها تهتم بالمشاركة في كثير من النشاطات المتعلقة بذوي الهمم وتحاول تغيير الصورة النمطية حول هذه الفئة وتعزيز وجودها في المجتمع.

المصدر: RT