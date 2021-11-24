مصر.. حمو بيكا يهاجم فنانا مشهورا

هاجم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا الفنان تامر عبد المنعم بعد تصريحات الأخير عنه أمس في الصالون الثقافي بقصر السينما بحضور الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

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وتابع حمو بيكا خلال بث مباشر على "إنستغرام": "طالع ماسك المايك، المكان اللي عامل عليه الندوة ده اسمه المنصة، متقولش مسرح أنت مش واقف تغني، الناس كلها بتتكلم باسم مصر، أنا مصري وحامل الهوية المصرية، أنا مصري وعندي ولاء أكتر منكم في البلد دي".

وأضاف: "كنت فين لما نزلت أنا وجمهوري يوم عيد أكتوبر وعملنا احتفالية في الميادين المختلفة، هو انتو ليه بتتنمروا علينا، ليه بتعاملونا كأننا حشرة ليه شايفنا زبالة لا إحنا ولاد ناس ومتربيين وعاملين ندوة كبيرة متستهزأش بيا، عصر أم كلثوم وعبد الحليم، إحنا في سنة 2021".

وسبق، وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا أعلنت من خلاله إيقاف عدد من مطربين المهرجانات، وكان أبرزهم: حمو بيكا، حسن شاكوش، شواحة، حمو طيخة، مسلم، عنبة، الزعيم، مجدي شطة، وغيرهم.

المصدر: القاهرة 24