مصر.. عمر كمال يعلق على قرار منع بعض مطربي المهرجانات من الغناء

علق المطرب المصري عمر كمال على أزمة قرار نقابة المهن الموسيقية منع 19 من مطربي المهرجانات الشعبية من الغناء.

وقال كمال خلال حوار تلفزيوني: "أنا عندي حل للخناقة الدايرة حاليا بين مطربي المهرجانات. لازم يكون فيه شعبة لأغاني المهرجانات زي شعبة فن الراب، ومطرب المهرجان أديله تصريح مؤدي مهرجانات. أنا لما أوقف حمو بيكا في لجنة استماع قدام حلمي بكر يبقى بظلمه".

كما أشار إلى أن "المباشر هو الأساس في الربح للمطرب وأكتر من اليوتيوب بكثير... مطرب المهرجان ممكن يعمل 10 مهرجانات في اليوم، كل اللي محتاجه لاب وفلاشة ومايك".

جدير الذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر، كانت قد أصدرت قرارا قضى بإيقاف 19 من فناني المهرجانات عن العمل.

وبين الموقوفين حمو بيكا، حسن شاكوش، كزبرة، حنجرة، مسلم، مجدي شطة، ووزة، عادل شكل، عمرو حاحا، وعنبة.

المصدر: "القاهرة 24"