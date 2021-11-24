مصر.. بلاغ للنائب العام ضد "فرعون"

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام، ضد باسم عبد المنعم "الشاب فرعون"، لنشره أغانى تفسد الذوق العام، وتحمل إيحاءات جنسية وتحرض على الفسق.

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واستند البلاغ بحسب بيان صبري، على أن "ظاهرة الإسفاف والتدني التي يمارسها العديد من البلطجية والجهلة والمدمنين والمتعاطين ومحترفي الإسفاف، الذين أصدر بشأنهم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، قرارا بمنعهم عن مزاولة هذا النشاط المتدني".

ويظهر المبلغ ضده، بفيديو يبث من خلاله أغاني المهرجانات، "تصل إلى درجة من الحقارة والألفاظ والإيحاءات الجنسية، الغرض منها التحريض على البذاءة والتحرش، وتشجيع الشباب على ارتكاب الجرائم باختلافها".

وأرفق المحامي أسطوانة مدمجة بها الأغاني التي بثها المبلغ ضده، والتمس إصدار الأمر بالتحقيق فيما ورد به وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

يذكر أن هناك أزمة اشتعل فتيلها بين الفنان هاني شاكر ومطربي المهرجانات منذ عدة أيام، وصلت إلى منعهم من الغناء.

المصدر: الوطن