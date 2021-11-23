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الإعلان عن وفاة أكبر معمرة في العالم

مجتمع

الإعلان عن وفاة أكبر معمرة في العالم
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المعمرة الفلبينية الراحلة فرانسيسكا سوسانو
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أعلنت حكومة مدينة كابانكالان في الفلبين عبر "فيسبوك" عن وفاة فرانسيسكا سوسانو أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز الـ124 عاما.

وجاء في البيان: "تلقينا خبر وفاة حبيبتنا فرانسيسكا سوسانو بحزن كبير... ستظل دائما مصدر إلهامنا وفخرنا".

ولم يحدد البيان سبب الوفاة، فيما قالت إدارة الصحة المحلية، إن "سوسانو لم تظهر عليها أي أعراض للمرض الفيروسي".

وأكد مسؤولو المدينة أن "اعتبار سوسانو أكبر معمر على هذا الكوكب تم تأكيده رسميا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

وولدت سوسانو في 11 سبتمبر عام 1897.

المصدر: "نوفوستي"

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