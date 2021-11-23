بعد إعلان حملها بدون زواج.. فنانة لبنانية تكشف إنجابها لطفلتها (فيديو)

أعلنت الفنانة اللبنانية قمر أنها رزقت بطفلتها، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مشيرة إلى أنها أطلقت عليها اسم "لونا" (القمر الإيطالية).

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ونشرت قمر عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، صورة طفلتها، وقالت: "أهلا بملاكي الصغير لونا، ولدت في 18 نوفمبر 2021".





وكانت الفنانة اللبنانية قد شاركت جمهورها بصورة جديدة لها، وهي تستعرض حملها.

وتعرضت الفنانة اللبنانية قمر لهجوم كبير مؤخرا، عقب إعلان حملها بدون زواج خلال الفترة الماضية، بعدما نشرت صورا من جلسة تصوير جديدة ببطن منتفخة، دون أن تعلن عن زواجها من قبل وعن هوية والد الجنين، وانهالت عليها الأسئلة من متابعيها، يتساءلون من هو والد الجنين ومتى تزوجت لترد عليهم ببوست طويل.

وقالت قمر عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام": "السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه".

وأضافت قمر: "من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته".

المصدر: RT