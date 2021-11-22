مصر.. شاب يتزوج فتاة في المحكمة بعد اغتصابها وحملها منه

قررت محكمة مصرية تأجيل الحكم في القضية المتهم بها شاب باغتصاب فتاة وحملها سفاحا منه، حتى جلسة الـ19 من ديسمبر القادم لإتمام الزواج.

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ترجع أحداث القضية لشهر يونيو 2020 بدائرة قسم أول المنصورة، بعد قيام إسراء.إ.ج 22 سنة بتحرير محضر ضد إيهاب مصطفى سعيد بلتاجي بأنه تسلل إلى مسكنها حال تواجدها بمفردها، مستغلا حالتها المرضية، ووهن قواها الجسدية، وقام بالتعدي عليها جنسيا، بعد أن جردها من ملابسها، وعاشرها معاشرة الأزواج، وحملت منه سفاحا، على النحو المبين بالتحقيقات، حيث أثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة.

وأمرت النيابة بعد إفادة تقرير الطب الشرعي بتحليل DNA للأم والجنين ومطابقته، وثبت أن المتهم هو والد الطفل.

وقدم دفاع المتهم بجلسة المداولة تعهدا من المتهم لإتمام الزواج بالمجني عليها، وإثبات أبويته للابن.

المصدر: أخبار اليوم