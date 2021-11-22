مصر.. حبس شاب تنمر على فتاة من ذوي الهمم

أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بحبس متهم بالتنمر على فتاة من ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي.

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ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، يوم 17 نوفمبر تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لفتاة من ذوي الهمم تستغيث بالمستشار النائب العام من تنمر شخص عليها وعلى ذوي الهمم، وبعرض الأمر أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى المجني عليها ووالديها وأحد المقربين إليهم فقرروا أنهم على إثر نشر صورة لزواج 2 من ذوي الهمم عبر صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي، وكتب المتهمُ تعليقًا عليها قاصدًا التنمر عليهما، فاندفعت المجني عليها وتواصلت معه لإثنائه عن فعله فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معه أحد المقربين من أسرتها وحصل على رقم هاتفه لإفهامه كيفية حسن التعامل مع ذوي الهمم ووجوب انخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية، فلم يقتنع بحديثه وتعدى عليه بالسباب كذلك.

وباستعلام النيابة العامة عن بيانات مالك الخط الهاتفي الذي استخدمه المتهم في الحديث المشار إليه تبين أنه لسيدة بالإسكندرية، وبسؤالها قررت استخدام شقيقَها الخطّ منذ عامين، فاستجوبته النيابة العامة وأقر بارتكابه الواقعة مدعيًا أنه عقبَ تعليقه على صورة زواج اثنين من ذوي الهمم بأحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مُعربًا عن استيائه من تلك الزيجة راشقَهُ كثيرون بالسباب، مما دفعه إلى ارتكاب وقائع التنمر المسندة إليه حسبما أدلى بها شهود الواقعة والمجني عليهم.

وعلى ذلك أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

المصدر: الدستور