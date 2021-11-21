مصر.. ضبط قادم من روما حاول تهريب 88 ألف يورو داخل أحذيته

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة مواطن مصري قادم من روما تهريب 88 ألف يورو، خبأها في أحذيته.

وقال مصدر بالمطار، إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة قادمة من روما، استوقف مأمور الجمرك أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، تبين وجود 88 ألفا و500 يورو مخبأة داخل أحذيته وبين طيات ملابسه في إحدى حقائبه.

وأضاف المصدر، أنه تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

المصدر: "القاهرة 24"