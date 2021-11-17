مدير العلاقات العامة لموسوعة "غينيس" يوجه رسالة لكافة الموهبين العرب

تحدث مدير العلاقات العامة لموسوعة "غينيس" حسن الإبراهيم عن إنجازات الشرق الأوسط في الموسوعة في ظل احتفالات غينيس للأرقام القياسية بيومها العالمي.

الإبراهيم قال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس اونلاين: "الإمارات تتصدر عدد الأرقام القياسية حيث تمتلك ما يزيد عن 480 رقما قياسيا فعالا وهي بعيده عن أقرب منافس لها وهي مصر بـ 130 رقما قياسيا ثم تليها السعودية بنحو 115 رقما قياسيا".

وأضاف: "دول المغرب لا تمتلك عددا كبيرا في الأرقام القياسية لكنها تمتلك الكثير من المواهب الواعدة".

مدير العلاقات العامة لموسوعة "غينيس" وجه رسالة لكافة الموهوبين العرب قائلا: "لا تؤجل شغفك قم بالتواصل معنا فموقعنا الرسمي متاح بكل اللغات ومنها اللغة العربية، عملية تقديم الطلب لا تتطلب أي جهد فقط اشرح لنا ما تستطيع القيام به كل إنسان جيد في مجال معين حاول حتى لو فشلت فسيكون ذلك إلى مزيد من العمل. عملية التقديم مجانية ممكن أن تقدم عبر حساباتنا على الإنترنت ونقوم بالنظر مئة بالمئة في كل الطلبات التي تصلنا".