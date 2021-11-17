مصر.. فنانة مشهورة ترد على الجدل المثار حول "المومس الفاضلة" وإلهام شاهين

علقت الفنانة المصرية الكبيرة سميحة أيوب على الجدل الذي صاحب إعلان الفنانة إلهام شاهين تقديم مسرحية المومس الفاضلة للكاتب المسرحي جان سارتر والتي قدمتهاأيوب في الستينيات.

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وقالت الفنانة القديرة سميحة أيوب، إن عجلة الفن الأصيل لا تتغير، وذلك لايختلف بمرور الزمن أو تعاقب الأجيال، لأن الفن بالأساس عملية إحساس ورسالة وعملية تنويرية.

وتابعت سميحة أيوب في لقاء خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: الكتابة اتغيرت، كنا زمان بنقف على خشبة المسرح نقول رسايل حتى لو كانت سياسية وكنا ننتقد النظام بحب مش بقلة أدب، وفيه ناس بتتكلم عن الحرية وتنتقد بقلة أدب.

وقالت الفنانة: "كل اللي اعترضوا لم يقرأوا المحتوى، طبقوا الآية الكريمة (لا تقربوا الصلاة) بس ولم يكملوا و(أنتم سكارى)، الناس المعترضة دي في دماغهم محتوى آخر بعيدًا عن رسالة المسرحية الأصلية وهي رسالة إنسانية وتحمل قيم عظيمة".

وأشارت، إلى أنها عندما قدمت المسرحية في الستينيات شعرت بالقلق وقتها لكونها صغيرة في سن، قائلة: كنت صغيرة في السن وناقصة ثقافة وكنت وقتها مؤمنة بالأدوار الخفيفة زي سندريلا والحب وغيره وقلت مش عايزه الدور ده، ولما قرأتها عدة مرات اقتنعت لأني لمست وجود معنى إنساني عظيم جواها.

المصدر: القاهرة 24