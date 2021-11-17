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جدل واسع في مصر بسبب إدعاء لعالم أزهري

مجتمع

جدل واسع في مصر بسبب إدعاء لعالم أزهري
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أثار أحد علماء الأزهر الشريف، وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف محمد أبوبكر جاد الرب، الجدل بتصريحات حول إن الجن يمكنه سرقة الأموال والذهب من المنزل.

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وأضاف العالم الأزهري، في مقطع فيديو مصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن سرقة الأموال وقعت في منزله بالفعل، وفسَّر ذلك بأن "عالم الجن كعالم البشر؛ منهم الجيدون ومنهم السيئون لذلك إذا اختفت الأموال من منزلك أو الذهب وتأكدت أن أهل بيتك لم يقوموا بالأمر، وتساءلت ما إذا كان الجن سرقها فهذا صحيح؛ لأنه يسرق من الأموال والذهب والأطعمة"، حسب مزاعمه.

في هذا الصدد قال الدكتور عبد السلام عبد المنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجن مُكلف مثله مثل الإنسان، وأن الرسول صلي الله عليه وسلم جاء إلى الإنس وإلى الجن مخاطبا كليهما.

وأضاف أمين الفتوى في فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الإسلام أيضًا يخاطب الإنسان، ويخاطب الجن، فالجن مثله مثل الإنسان منه المسلم وغير المسلم والمؤمن وغير المؤمن.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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