مصر.. الأزهر يعفي مسؤولة من منصبها بعد 24 ساعة من تعيينها

تراجع رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي، عن قرار تكليف عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالإسكندرية، بعد إصدار القرار بساعات.

إقرأ المزيد

وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف سعيدة محمد صبح أستاذ ورئيس قسم اللغويات، ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية، السابق لشئون التعليم والطلاب للقيام بعمل عميد الكلية.

وكان رئيس جامعة الأزهر، قد أصدر قرارا الساعات الماضية، بتكليف الدكتورة نجوى عبد المحسن عبد الفتاح شتا، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية، للقيام بعمل عميد الكلية.

المصدر: "صدى البلد"