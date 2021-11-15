مصر.. العثور على جثة رجل مفصولة الرأس والأمن يكشف التفاصيل
Globallookpress
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عثر رجال مباحث القاهرة بمنطقة السلام في مصر على جثة رجل مفصولة الرأس، وملقاة داخل محل عمله.
وجاءت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالي بمنطقة اسبيكو، دائرة القسم، بالعثور على جثة صاحب سوبر ماركت مقتولا داخل محله.
وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة مالك السوبر ماركت مفصولة الرأس داخل محله.
وتجري مباحث قسم شرطة السلام تحريات مكثفة لكشف غموض الحادث.
وتشير التحريات الأولية إلى أن الجريمة بدافع السرقة، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يستقلان توك توك.
وتحرر بذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: أخبار اليوم
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