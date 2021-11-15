مصر.. لحظة هجوم كلب على فنانة مشهورة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثناء هجوم كلب على الفنانة أنوشكا ، أمام منزلها بمدينة 6 أكتوبر في مصر.

وظهرت أنوشكا في الفيديو برفقة الكلبة الخاصة بها، وفجأة هاجمها أحد كلبين لم يكن مقيدا بسلسلة، فيما ظهرت وهي تحمل كلبتها من الأرض وتدافع عنها، خشية أن يصيبها الكلب وظهر مرافقه وهو يحاول إبعاد الكلب عنها.

وحررت الفنانة أنوشكا محضرا ضد أحد جيرانها في الكومباوند الذي تسكن به بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة بالتعدي عليها بالسب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا من الفنانة أنوشكا، ضد أحد جيرانها بسبب تضررها من أحد جيرانها داخل كومباوند سكني في الجيزة، أكدت خلاله أنها حال معاتبتها جارها بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها داخل الكومباوند، فوجئت بالتعدي عليها بالسب.

وأشارت التحريات أن الفنانة تقطن وجارها في مدينة دريم ووقعت بينهما مشادة دفعتها لتحرير محضر ضده، وتمت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

المصدر: صدى البلد