القوات المسلحة المصرية تنظم حفل زواج جماعيا

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية المصرية، بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وبعض مؤسسات المجتمع المدني، حفل زفاف جماعيا لـ110 شباب وفتيات في ملعب مكشوف.

وأقيمت فعاليات حفل الزفاف بحضور عدد من المدعوين من مختلف المحافظات، وتضمن تقديم الموسيقى العسكرية وعدد من العروض التى تحمل طابع البهجة لتلك المناسبة.

كما تم تقديم عدد من الفقرات الغنائية والفنية، وسط حالة من الفرحة والسعادة من المدعوين، كذلك توزيع عدد من الهدايا المادية والعينية على المتزوجين لتعينهم على بدء حياتهم الجديدة.

وأعرب الحضور عن عميق شكرهم وامتنانهم لما تقدمه القوات المسلحة المصرية من دعم للمجتمع المدني، والمساهمة في التخفيف على الشباب المقبل على الزواج.

#المتحدث_العسكرى : المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعى لعدد من الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظات التابعة لها ...



إنستجرام :https://t.co/nBJ4ccqW0Spic.twitter.com/ZktiMFkqCY — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) November 14, 2021

المصدر: RT