السعودية.. توقيف مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول للتحرش بامرأة داخل أحد المنازل
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أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة في السعودية، اليوم الأحد، القبض على شخص قام بالتحرش بامرأة داخل أحد المنازل.
وفي تصريح له، قال المتحدث الإعلامي باسم شـرطة منطقة المدينة المنورة، إن "الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل".
وأوضح المتحدث أن المتهم "مواطن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".
شرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على شخص قام بالتحرش بإمرأة داخل أحد المنازل pic.twitter.com/Ba80GjoYJf— الأمن العام (@security_gov) November 14, 2021
المصدر: RT
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