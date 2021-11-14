استدعاء مشهور سعودي والتحقيق معه على خلفية ادعاء "كاذب"

أعلنت شرطة منطقة القصيم في السعودية أنها استدعت مواطنا ادعى في مقطع فيديو تعرضه لجريمة ابتزاز بهدف الترويج لحسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي تصريح له، أكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقـة القصيم، أن "الجهات الأمنية استدعت مواطنا ادعى في مقطع فيديو قـام بتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضه لجريمة ابتزاز من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي".

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقر بعدم صحة ادعائه وأن الحادثة مفتعلـة بهدف الترويج لحسابه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".

شرطة منطقة القصيم تستدعي مواطناً ادّعى في مقطع فيديو تعرضه لجريمة ابتزاز بهدف الترويج لحسابه pic.twitter.com/ud3QdMdG3t — الأمن العام (@security_gov) November 13, 2021

ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها في "سناب شات" مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله المواطن المشهور، بعد أن تم تمويه وجهه وعدم الكشف عن هويته.

إحالة أحد مشاهير التواصل للنيابة العامة #السعودية بعد ادعاء كاذب، حيث استدعته الجهات الأمنية بعد نشره فيديو يفيد بتعرضه لجريمة ابتزاز من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي، وقالت الداخلية بعد إجراءات الاستدلال أنه أقر بعدم صحة ادعائه وأن الحادث مفتعل بهدف الترويج لحسابه.

أخبار24 pic.twitter.com/XHQ7oo6no9 — أخبار القضاء (@judiciary_news) November 13, 2021

المصدر: RT