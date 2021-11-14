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استدعاء مشهور سعودي والتحقيق معه على خلفية ادعاء "كاذب"

مجتمع

استدعاء مشهور سعودي والتحقيق معه على خلفية ادعاء
Reuters TOM BRENNER
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أعلنت شرطة منطقة القصيم في السعودية أنها استدعت مواطنا ادعى في مقطع فيديو تعرضه لجريمة ابتزاز بهدف الترويج لحسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي تصريح له، أكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقـة القصيم، أن "الجهات الأمنية استدعت مواطنا ادعى في مقطع فيديو قـام بتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضه لجريمة ابتزاز من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي".

وأضاف: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقر بعدم صحة ادعائه وأن الحادثة مفتعلـة بهدف الترويج لحسابه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".

ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها في "سناب شات" مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله المواطن المشهور، بعد أن تم تمويه وجهه وعدم الكشف عن هويته.

المصدر: RT

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