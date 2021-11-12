تداول فيديو لـ"موقف" من مواطنة سعودية مع سائحة بريطانية (بالفيديو)

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفا لإحدى السعوديات مع سائحة بريطانية بمدينة العلا شمال غرب المملكة.

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وأظهر مقطع الفيديو لحظة إحضار المواطنة السعودية، زيا جديدا للسائحة البريطانية ومساعدتها في ارتدائه حيث ظهرت معالم السعادة على وجه السائحة.

وأعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بفعل المواطنة، مؤكدين أنها قدمت "صورة مشرقة عن وطنها ودينها".

وقالت المواطنة السعودية عبر حسابها على موقع "تويتر" تعليقا على مقطع الفيديو: "الحمد لله، تمنيت أن أقدم شي بسيط أمثل به بلدي المملكة العربية السعودية، شعور لا يوصف".

الحمدلله ... تمنيت ان اقدم شي بسيط ... امثل به بلدي المملكة العربية السعودية... شعور لايوصف 💔🥺🤍🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/uQ2KTYqDL4 — عفاف البلوي (@afaf19882510) November 11, 2021

المصدر: صحيفة "عاجل"+تويتر