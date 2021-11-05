للمرة الأولى في السعودية.. مشاركة نسائية في مهرجان الإبل لهذا العام (فيديو)

أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل السعودي محمد الحربي، عن مشاركة نسائية للمرة الأولى في مهرجان الإبل لهذا العام.

وقال الحربي عبر قناة "الإخبارية" السعودية، إنه لأول مرة ستشارك النساء في المهرجان هذا العام، حيث سيشهد المهرجان شوطا مخصصا للنساء.

وأعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، عن بدء التسجيل في منافسات مزاين للنسخة السادسة والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

فيديو | المتحدث الرسمي لـ #نادي_الإبل محمد الحربي: لأول مرة مشاركة نسائية في مهرجان الإبل هذا العام#نشرة_التاسعة#الإخباريةpic.twitter.com/Y7mynBYeaP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2021

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة السعودية الرياض ديسمبر المقبل أكبر مهرجان من نوعه في العالم والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها، والذي سيستمر لأكثر من أربعين يوما.

ويجمع المهران كبار الملاك من السعودية ودول الخليج والدول العربية، وبعض المشاركين من دول العالم كالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، ويرجح أن يشارك في المهرجان عدد من الملاك يمتلكون نحو 33 ألف متن.

ويشهد المهرجان الضخم المبني على مساحة 32 كم مربع، ويقع إلى الشمال الشرقي من الرياض بنحو 100 كم عروضا ترفيهية وثقافية تجعل منه كرنفالا عالميا، ويعمل فيه نحو خمسة آلاف فرد ويقصده السوّاح من مختلف دول العالم بأعداد تفوق 100 ألف زيارة يومية.

ومهرجان الملك عبد العزيز للإبل هو مهرجان سنوي ثقافي واقتصادي ورياضي وترفيهي يقام في السعودية برعاية ملكية، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.

المصدر: وسائل إعلام سعودية