بعد 4 أشهر من الزواج.. طلاق فاطمة الأنصاري ويعقوب بوشهري يثير ضجة! (فيديو)

تم الإعلان رسميا عن طلاق مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، يعقوب بوشهري، من مدونة الموضة وخبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري.

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وأكدت الأنصاري​ على وقوع الطلاق في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زواج دام لأشهر، دون أن تكشف عن الأسباب.

وفي وقت سابق، انتشرت أخبار تشير إلى انفصال الثنائي بعد دخول فاطمة إلى المستشفى، إثر تعرضها لوعكة صحية، دون أي تعليق من يعقوب على هذا الموضوع، ما جعل الكثيرين يتوقعون انفصالهما.

كما ظهر يعقوب دون خاتم الزواج في فيديو نشره سابقا في حسابه الخاص، وهذا ما أثار جدل بين المتابعين.

في غضون ذلك، قال وكيل يعقوب القانوني، المحامي أحمد سعيد المزروعي لـ"ET بالعربي"، إنه انتقل إلى السعودية بناء على طلب موكله، وباشر إجراءات تطليق زوجته، وتم الطلاق الرسمي.

الإعلان عن طلاق مدونة الموضة وخبيرة التجميل السعودية #فاطمه_الانصاري ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي #يعقوب_بوشهري رسميا pic.twitter.com/QKXFYucJxR — News Celebr أخبار المشاهير (@NewsCelebr) November 13, 2021

وأوضح أحمد بأن موكله كان قد اتخذ قرار الطلاق قبل فترة، وكلفه بصفته ممثله القانوني بمتابعة إجراءات الإنفصال حسب القانون والأصول.

كما أكد أحمد بأن تصريحه هذا هو بمثابة إعلان عن الواقعة لرد الشائعات، وبأنه لا يجوز أن يتم تداول أي تفاصيل عن هذا الموضوع إلا من خلال تصريح خاص صادر عنه بصفته الممثل القانوني ليعقوب بوشهري في هذه القضية.

يذكر أن يعقوب كان قد أعلن على "انستغرام" عن عقد قرانه على فاطمة يوم 14 يوليو الماضي، حيث كتب "الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات تم بفضل الله وتوفيقه في يوم الأربعاء 14-7-2021 عقد قراني بمن شاء ربي أن تكون نصيبا لي، اللهم إجعلها لي كما أُحب واجعلني لها كما تُحب واجعلنا جميعا كما تحب وترضى سائلا المولى عز وجل لي ولكم التوفيق يعقوب بوشهري".

المصدر: RT