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إحدى مشاهير "تيك توك" السعوديات تثير الجدل بفيديو "مخيف"

مجتمع

إحدى مشاهير
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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لإحدى مشاهير تطبيق "تيك توك" في السعودية وهي تطبخ في مكان صحراوي.

ويظهر الفيديو وهو عبارة عن بث مباشر، المرأة وهي تطبخ بالقرب من سياراتها في الليل قائلة: "فيه حصى صغير يطيح علي وأنا قاعدة وهذا نوع من التخويف كأنهم يقولون قومي من المكان".

وبينما هي تبحث عن السكين لتطهو، تفاجأت بإشتغال محرك السيارة  فأصيبت بالهلع ورددت: "حسبي الله ونعم الوكيل.. أعوذ بكلمات الله التامات"، لتنهي البث فجأة.

وأثار المقطع ردود فعل مختلفة من قبل المتابعين، الذين انقسموا إلى فريقين أحدهم صدق وأكد أن هذه المواقف حدثت لهم من قبل، والآخر كذب الرواية مشيرين إلى أنها فعلت ذلك لأجل الشهرة فقط، وحصد عدد كبير من المشاهدات والمتابعين.

المصدر: RT

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