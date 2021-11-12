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فنان مصري يكشف عن سبب مثير للجدل تسبب في طلاق محمود المهدي ومنة عرفة

مجتمع

فنان مصري يكشف عن سبب مثير للجدل تسبب في طلاق محمود المهدي ومنة عرفة
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كشف الفنان المصري محمد نجاتي حقيقة تسببه في طلاق الفنانة منة عرفة بسبب مشهد في مسلسل "فيلا 101".

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وقال محمد نجاتي: "كان هناك مشهد يجمعني بمنة عرفه ومن المفترض انها تعرضت للاغماء، حيث ألعب دور شقيقها في العمل".

أضاف: "كان المفروض أشيلها بعد تعرضها للاغماء ولكن رفضت هذا المشهد وقمنا بتعديله ان تقوم إحدى شقيقاتها بوضعها على السرير ثم اقوم أنا بالكشف عنها".

تابع: "قمت في المشهد التالي بقياس نبض منة عرفة ولكن فوجئت برفضها أيضآ أن أقوم بمسك يدها بأحد أصابعي".

اختتم: "بعدها قرر المخرج التدخل وقرر ان يتم تمثيل المشهد ولكن فوجئت في اليوم التالي أخبروني ان منة عرفة قد تم طلاقها بسبب هذا المشهد وهو ما استغربته للغاية".

تابع قائلًا "منه اعترضت على المشهد لكن أنا اصريت على تنفيذه لأن المفروض أني هكتشف أنها حامل ودة سبب الإغماء وبقيس النبض وعرفت تاني يوم أنها انفصلت عن جوزها بسبب المشهد دة، وهو مفيهوش أي حاجة دة مش مشهد رومانسي بينا".

المصدر: صدى البلد + في الفن

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