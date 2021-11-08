"أنا صعيدي".. الفنان محمود المهدي يكشف "سبب" انفصاله عن منة عرفة ويتساءل حول مثل "بطيخة الزواج"

أعلن الفنان المصري الشاب محمود المهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة، منة عرفة، بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

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وعبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، كتب محمود المهدي:" تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وكشف الفنان الشاب محمود المهدي عن "سبب" طلاقه للفنانة منة عرفة، وأضاف، وفقا لموقع "مصراوي"، في "ستوري" أخرى على حسابه في "إنستغرام": "الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجة قسمة ونصيب وأنا كراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا..الحاجات دي هتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني فأكيد مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع"، في حين أن صورة هذه الجملة اختفت من حسابه قبل 24 ساعة.

بالإضافة إلى صورة غريبة نشرها عبر "الستوري" في حسابه، نشرها موقع "مصراوي"، حيث كتب محمود المهدي: "يا حمرا يا قرعة"، وعلق: "فين صاحب المثل ده".

وعقب ذلك، كتبت منة عرفة أيضا، عبر "ستوري" على حسابها في "إنستغرام": "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال، وربنا يوفق الجميع"، بحسب "مصراوي".

تجدر الإشارة إلى أن محمود المهدي ومنة عرفة أقاما عقد قرانهما منذ نحو 4 شهور، أي في أواخر شهر يونيو الماضي، وشارك محمود المهدي وقتها صورته مع منة عرفة وعلق عليها قائلا: "الحمد لله تم كتب الكتاب اليوم، بحضور أفراد العائلة فقط، وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666".

المصدر: "مصراوي" + RT