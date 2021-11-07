شبيهة الفنانة عبلة كامل: أنا لا أستغل الشبه بيننا مثلما يتهمني البعض

عبرت هند العبد شبيهة الفنانة المصرية عبلة كامل عن مدى فرحتها بإعجاب الناس بها، وبالفيديوهات التي تقلد فيها الفنانة المصرية على تيك توك.

العبد أضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل ببرنامج ناس أونلاين

أنها متزوجة وعندها أولاد وتمتلك موهبة في التمثيل وعندما شاهدت ابنها 11 سنة بيعمل فيديو على التيك توك فقررت تعمل معاه فيديوهات ومن هنا جاءت شهرتها على السوشيال ميديا.

العبد قالت أيضا إنها لا تقوم باستغلال الشبه بينها وبين الفنانة عبله كامل مثلما اتهمها عدد من المتابعين قائلين "إنتي بتستغلي الشبه بينكم وإنتي عايشة في عبايتها وإنتي منين أصلا.

العبد أضافت أنها حاليا دخلت في مجال التمثيل وتتمنى رؤية الفنانة عبلة كامل ومقابلتها لأن ذلك حلم حياتها.