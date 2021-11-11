مصر.. المتهمة بسرقة الفنانة نادية الجندي تدلي باعترافاتها

أدلت الخادمة الأجنبية، المتهمة بسرقة خاتمين ألماس من شقة الفنانة المصرية نادية الجندي، باعترافاتها حول السرقة.

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بسؤال الخادمة الأجنبية، أنكرت ارتكاب عملية سرقة المجوهرات، وعند تفتيش الفنانة محتوياتها في غرفتها لم تعثر عليهما، فتأكدت أن الخادمة المصرية هي من سرقتها، خاصة أنها تركت منزلها في القاهرة وتوجهت إلى محافظة الإسكندرية، وخلال شهر أكتوبر الماضي ألقي القبض على المتهمة وزوجها بعد استصدار إذن من النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات التي جرت مع الفنانة نادية الجندي، أمام النيابة العامة، عن أنها لا توجد بينها وبين الخادمة أي عداوات لتسرقها، "معرفش هيا ليه عملت كدة مع أن مفيش بينا أي حاجة أو عداوة وكانت بتشتغل عندي وأي حاجة عاوزاها كنت بعملها لها".

ولاحقا أدلت الخادمة المتهمة باعترافات تفصيلية عن الواقعة وكيف أتمت عملية السرقة بمساعدة زوجها والتخطيط لذلك منذ فترة.

وقالت الخادمة المتهمة، إنها اتفقت مع زوجها على سرقة مجوهرات من الفنانة نادية الجندي وباعتها بعد السرقة بفترة قليلة، بمبلغ مالي 10 آلاف جنيه لكل خاتم، وإنها كانت تخطط لهذه السرقة مع زوجها منذ فترة، بالإضافة إلى أنها كانت تعمل لدي الجندي منذ فصل الشتاء الماضي وتركتها في شهر أغسطس بعد إتمام عملية السرقة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة العاجلة، بعد أن وجهت لهما تهمة سرقة مجوهرات الفنانة نادية الجندي.

المصدر: الوطن