مصر.. زوجة تامر حسني تثير الجدل في عيادة ابنة الفنانة أصالة (صورة)

أثارت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وظهرت داخل عيادة التجميل الخاصة بشام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، أثناء خضوعها لحقن رأسها وشعرها بالبلازما.

ظهرت بسمة بوسيل زوجة تامر حسني، جالسة على أحد المقاعد الطبية داخل العيادة، ويقف أمامها طبيب التجميل، أثناء قيامه بحقن فروة رأسها، في حين تتسائل شام الذهبي، عن تفاصيل ما تخضع له صديقتها المغربية، ليجيبها الطبيب على الفور: "بنعمل بلازما، وبنعمل بوستينج، لتحسين وتقوية الشعر".

وأثار حقن الفنانة المعتزلة زوجة الفنان الشهير، الجدل المقرون بكثير من علامات الاستفهام، عن تفاصيل المادة التي ضخت في رأسها، إذ جاءت كثير من الأسئلة مقتضبة، في جمل محددة: ما هي حقن البلازما؟ وما فائدتها للشعر؟

المصدر: RT