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أمير سعودي يعلق على صورة للاعبي منتخب إيران في مطار بيروت

الرياضة

أمير سعودي يعلق على صورة للاعبي منتخب إيران في مطار بيروت
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عقب الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على صورة للاعبي منتخب إيران في مطار بيروت، لدى وصولهم إلى لبنان.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد نشر تغريدة لتساؤلات حول هذه الحقائب، وقال: "آخر سفينة مازوت إيرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل..يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر ما في السفينة من مازوت ! في حقائبه.. بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان!"

المصدر: RT

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