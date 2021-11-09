أمير سعودي يعلق على صورة للاعبي منتخب إيران في مطار بيروت
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عقب الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على صورة للاعبي منتخب إيران في مطار بيروت، لدى وصولهم إلى لبنان.
وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد نشر تغريدة لتساؤلات حول هذه الحقائب، وقال: "آخر سفينة مازوت إيرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل..يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر ما في السفينة من مازوت ! في حقائبه.. بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان!"
آخر سفينة مازوت ايرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل ..— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 8, 2021
يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر مافي السفينة من مازوت ! في حقائبه😀.. بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان.. ! https://t.co/75kFUe1cun
المصدر: RT
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