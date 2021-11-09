أمير سعودي يعلق على صورة للاعبي منتخب إيران في مطار بيروت

عقب الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على صورة للاعبي منتخب إيران في مطار بيروت، لدى وصولهم إلى لبنان.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد الأمير عبد الرحمن بن مساعد نشر تغريدة لتساؤلات حول هذه الحقائب، وقال: "آخر سفينة مازوت إيرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل..يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر ما في السفينة من مازوت ! في حقائبه.. بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان!"

آخر سفينة مازوت ايرانية وعد بها سيد الضاحية لم تصل ..

يبدو أن المنتخب الإيراني أحضر مافي السفينة من مازوت ! في حقائبه😀.. بلد يوزع الورود وحمام السلام وأغصان الزيتون في كل مكان.. ! https://t.co/75kFUe1cun — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 8, 2021

المصدر: RT