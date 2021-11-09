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مقطع فيديو لواقعة تحرش بعاملة كينية يثير غضب السعوديين والأمن يتحرك

مجتمع

مقطع فيديو لواقعة تحرش بعاملة كينية يثير غضب السعوديين والأمن يتحرك
Reuters
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أكدت السلطات السعودية أنها قبضت على مواطن في منطقة القصيم، تحرش بمدبرة منزل من الجنسية الكينية، في حين تداول العديد من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو التحرش، معربين عن غضبهم.

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وفي بيان له، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسـدي بعاملة منزلية والقبض على المتحرش فـي حينه، وذلـك بعـد تلقي بلاغ مـن فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة مبني علـى شكوى تقدمت بها المقيمة ، وهـو مواطـن، اتخذت بحقـه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم وغضبهم من هذا الحادث، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عملية التحرش، وتحت "هاشتاغ": "#حق_العاملة_الكينية"، عبر النشطاء عن رأيهم بهذه الواقعة.

المصدر: RT

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