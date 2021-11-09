مقطع فيديو لواقعة تحرش بعاملة كينية يثير غضب السعوديين والأمن يتحرك

أكدت السلطات السعودية أنها قبضت على مواطن في منطقة القصيم، تحرش بمدبرة منزل من الجنسية الكينية، في حين تداول العديد من رواد مواقع التواصل مقطع فيديو التحرش، معربين عن غضبهم.

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وفي بيان له، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية باشرت حادثة تحرش جسـدي بعاملة منزلية والقبض على المتحرش فـي حينه، وذلـك بعـد تلقي بلاغ مـن فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة مبني علـى شكوى تقدمت بها المقيمة ، وهـو مواطـن، اتخذت بحقـه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل لفرع النيابة العامة.

شرطة منطقة القصيم : حادثة التحرش الجسدي بالعاملة المنزلية تم التعامل معه في حينه pic.twitter.com/GNGq0hDewu — الأمن العام (@security_gov) November 8, 2021

وأعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسفهم وغضبهم من هذا الحادث، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو يوثق عملية التحرش، وتحت "هاشتاغ": "#حق_العاملة_الكينية"، عبر النشطاء عن رأيهم بهذه الواقعة.

الله ياخذ حقها يارب وحدة متغربة عن اهلها واخرتها كذا الله ينصرها حسبي الله على كل متحرش قذر #حق_العامله_الكينيه — عهودِ المطيري (@ahodyyyy) November 9, 2021

امرأة مقيمة في عهدة السعوديه يتم ايذاؤها والتحرش بها ، لابد من تغليظ العقوبة عليه #حق_العامله_الكينيه — عابر (@Abdulrhmanq12Q) November 9, 2021

المصدر: RT