مصر.. عضو في نقابة الصيادلة يرد على تصريح إبراهيم عيسى بشأن "الصيدلي والقرآن الكريم"

وجه مصطفى الوكيل، وهو عضو في نقابة صيادلة مصر، رسالة للإعلامي إبراهيم عيسى، بعد تصريحه بشأن قراءة القرآن الكريم داخل الصيدليات.

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وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، قال مصطفى الوكيل: "أستاذ إبراهيم كنا ومازلنا نكن بعض الاحترام لحضرتك"، مضيفا: "نرجو أن تراجع بعض أفكارك لتجنب الخلط بين الالتزام واليسارية المتشددة أو اليمين المتشدد، لأننا ضد هذا ونؤمن بالوسطية".

وأشار الوكيل إلى أن "الفكر المحترم الملتزم الوسطي، نحتاجه وخصوصا في الحريات الشخصية"، مشددا على أمه "ليس هناك قرارا يمنع قراءة القرآن داخل أي مكان وليس لأحد الحق في ذلك".

وأوضح أن "أوقات الفراغ متاحة لكل شخص أن يفعل ما يرغبه مادام لم يضر أحد"، مشيرا إلى أن "المصحف والإنجيل ليس حكرا على أن يكونا في المسجد أو الكنيسة فقط، فنحن في وقت الفراغ، نقرأ في الدين، وهذا شيء يستوجب أن نحبذه ونؤيده".

وأكد أن "الدستور كفل الحرية الشخصية"، معتبرا أن "تصريح إبراهيم عيسى مخالف للدستور المصري الذي يكفل الحريات للجميع".

تجدر الإشارة إلى أن الإعلامي إبراهيم عيسى، كان قد أثار جدلا بعد تصريح تساءل فيه قائلا: "ليه أدخل أجزخانة (صيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".​

المصدر: "القاهرة 24"